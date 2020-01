Fast and Furious Crossroads: nuove immagini ingame tre corse illegali e hovercraft!

I ragazzi degli studi Slightly Mad pubblicano delle nuove immagini ingame di Fast and Furious Crossroads, l'arcade racing tratto dalla celebre serie cinematografica e destinato ad approdare a metà 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Il titolo vanterà un canovaccio narrativo originale, pur continuando a rappresentare a schermo le spericolate vite digitali di Dom, Roman e Letty. Il nostro compito sarà quello di sbarazzarci di una malvagia organizzazione internazionale che minaccia di far piombare il mondo in una nuova epoca di terrore.

Tra corse illegali in notturna e rocamboleschi inseguimenti di cattivoni a bordo di hovercraft (!!!), l'utente potrà sperimentare delle situazioni sempre varie all'interno di un contesto narrativo ricco di svolte e di colpi di scena, o almeno questa è la promessa che ci fanno i ragazzi della software house britannica ricordandoci oltretutto che nel gioco troverà spazio anche una modalità multiplayer che correrà parallelamente alla storia in singolo.

Il lancio di Fast and Furious Crossroads è previsto per maggio 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Il videogioco di Crossroads sarà il primo progetto firmato dagli Slightly Mad Studios dopo l'acquisizione da parte di Codemasters per 30 milioni di dollari, finalizzata nel novembre del 2019 senza ristrutturazioni societarie (nessuno dei 150 dipendenti della compagnia dovrebbe andare incontro a licenziamenti).