Fast and Furious Crossroads: il racing di Sligthly Mad sfreccia in video ai TGA 2019

I vertici di Bandai Namco e gli sviluppatori degli studi Slightly Mad presentano ufficialmente Fast and Furious Crossroads. Il titolo correrà parallelamente agli eventi del film Fast & Furious 9 ed è destinato ad arrivare su PC, PS4 e Xbox One a maggio 2020.

Per dare forma a questo progetto, il team britannico degli studi Slightly Mad prenderà spunto dalla saga di Fast and Furious per rielaborarla in maniera originale attraverso un titolo dal canovaccio narrativo originale.

Con questa libertà creativa, la nuova sussidiaria di Codemasters darà vita a un titolo pieno di eroi, gadget e macchine inedite, producendosi in scene di stampo hollywoodiano a cui assisteremo sia nella modalità storia della campagna a giocatore singolo che nelle modalità multiplayer di Fast and Furious Crossroads che saranno annunciate in un secondo momento.



Gli appassionati della serie potranno perciò viaggiare virtualmente all'interno di ambientazioni esotiche per prodursi in acrobazie e scene cinematografiche, o almeno queste sono le premesse dell'ultima fatica digitale di Slightly Mad che arriverà su PC e console a metà 2020.