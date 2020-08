Fast & Furious Crossroads: motori e Dominic Toretto protagonisti della Video Recensione

L'emergenza sanitaria internazionale correlata all'epidemia di Coronavirus ha, come noto, costretto al rinvio di moltissime produzioni cinematografiche e videoludiche.

Tra queste ha trovato spazio anche l'annuncio del posticipo di Fast & Furious 9, che tarderà a fare il suo ingresso nelle sale cinematografiche, con un ritardo di addirittura un anno rispetto a quanto inizialmente previsto. Il rinvio della pellicola aveva inizialmente messo in forse la pubblicazione di Fast & Furious: Crossroads nel corso del 2020, ma le incertezze sono infine state superate, con la conferma dell'arrivo del gioco sugli scaffali videoludici nel corso dell'estate.

Sviluppato da Slightly Mad Studios, software houses specializzata nella realizzazione di racing game e già autrice della serie Project Cars, e pubblicato da Bandai Namco, Fast & Furious: Crossroads è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ad una storia completamente inedita che vede protagonisti personaggi ben noti ai fan della saga, come Dom Toretto, Roman o Letty, la produzione affianca un comparto multigiocatore strutturato in scontri 3v3v3.

Quale sarà stato l'esito finale dello sforzo produttivo del titolo? per scoprirlo, vi lasciamo alla visione della nostra Video Recensione di Fast & Furious: Crossroads. Come sempre potete trovare il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.