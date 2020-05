Fast & Furious Crossroads: il gameplay della Storia svela la data d'uscita

Nonostante le preoccupazioni sollevate dal rinvio di Fast 9 per l'emergenza Coronavirus, gli autori di Slightly Mad Studios confermano la loro volontà di lanciare al più presto Fast and Furious Crossroads confezionando un video gameplay che certifica l'arrivo del titolo su PC, PS4 e Xbox One a inizio agosto.

Il nuovo progetto degli autori britannici con una lunga esperienza nello sviluppo di racing game si legherà a doppio filo alla proprietà intellettuale di Fast & Furious per cercare di condurla verso nuovi orizzonti narrativi.

L'esperienza a giocatore singolo di Crossroads, infatti, correrà parallelamente agli eventi della serie cinematografica e sarà completamente originale, pur prevedendo la partecipazione di Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson nei panni di Dom, Letty e Roman. L'avventura ci porterà a visitare luoghi mozzafiato come Atene, Barcellona e il Marocco. Alla Story Mode del nuovo titolo di Slightly Mad parteciperanno anche Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 – Parabellum).

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, non prima però di informarvi che Fast and Furious Crossroads sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal 7 agosto 2020.