Fast & Furious Crossroads spegne i motori: presto sarà rimosso dagli store digitali

Pubblicato ad agosto del 2020, Fast & Furious Crossroads, tie-in videoludico della celeberrima saga di film d'azione che percorre parallelamente gli eventi di Fast & Furious 9, scomparirà presto dagli store digitali, come annunciato da Bandai Namco e Slightly Mad Studios.

Con una nota sul sito ufficiale del gioco, publisher e sviluppatore hanno confermato Crossroads non sarà più disponibile per l'acquisto digitale a partire dal 29 aprile, ma i giocatori che già lo possiedono in formato scaricabile lo avranno ancora nelle loro librerie e potranno metterlo di nuovo in download in futuro. Allo stesso modo, i DLC e le modalità online rimarranno ancora funzionanti: le vendite, secondo l'aggiornamento, sono l'unica cosa che viene interrotta.

Una decisione che in ogni caso sembra fare da preambolo al futuro spegnimento dei server, e che suggerisce il sostanziale abbandono dell'utenza a seguito della pubblicazione avvenuta nel 2020. Un'eventuale chiusura dell'infrastruttura online rispecchierebbe un flop non da poco, considerando che il titolo ha un ciclo vitale inferiore ai due anni.

Come evidenziato nella nostra Recensione di Fast & Furious Crossroads, i ragazzi di Slightly Mad Studios non sono riusciti a catturare in maniera particolare i fan del franchise, a causa di un sistema di guida non convincente e di un quest design fin troppo limitato, tralasciando il comparto tecnico piuttosto arretrato.