Fast & Furious Crossroads: svelato il cast del gioco

Bandai Namco Entertainment Europe, Universal Games and Digital Platforms e Slightly Mad Studios hanno annunciato Fast & Furious Crossroads, un action game a squadre a bordo di veicoli, ambientato nell’universo di Fast & Furious.

Il gioco è previsto per maggio 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nono capitolo della saga di Fast & Furious, invece, sarà nei cinema negli Stati Uniti il prossimo 22 maggio 2020. Con la sua classica trama e tutti gli eroi, i gadget, le macchine e l’azione adrenalinica tipica della serie, Fast & Furious Crossroads assicurerà un gameplay esaltante sia nella modalità Storia in single player sia nella modalità Multiplayer che sarà svelata presto.

La modalità Storia di Fast & Furious Crossroads espande l’universo di Fast & Furious – con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson che riprendono i loro ruoli nei panni di Dom, Letty e Roman – grazie a un’avventura piena di azione e ambientata in luoghi famosi di tutto il mondo. A unirsi al cast ci saranno anche Sonequa Martin-Green (Star Trek Discovery, The Walking Dead) e Asia Kate Dillon (Billions, John Wick 3 Parabellum).

I giocatori viaggeranno dalle strade di località esotiche fino al torbido mondo dello spionaggio internazionale, il tutto tra inseguimenti ad alta velocità nel tentativo di sconfiggere una nuova minaccia.