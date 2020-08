Fast & Furious Crossroads: Toretto e la crew sfrecciano nel trailer di lancio!

Nonostante l'emergenza COVID abbia costretto al rinvio di un anno del debutto di Fast & Furious 9 nelle sale cinematografiche, una nuova produzione videoludica dedicata al franchise è pronta a celebrare gli iconici personaggi della saga.

Il team di Slightly Mad Studios e il publisher Bandai Namco portano infatti sul mercato Fast & Furious: Crossroads, action game che pone i giocatori a bordo di sfreccianti bolidi, per un'azione adrenalinica come da tradizione della serie. Con una storia completamente inedita ma collocata nel canone del franchise, il titolo vede il ritorno di alcuni dei personaggi più amati della saga, primo fra tutti Dominic Toretto, interpretato dall'attore Vin Diesel. Ad affiancare quest'ultimo, gli immancabili Roman e Letty, oltre a due nuovi membri della crew: Vienna e Cam.



Per presentare definitivamente al pubblico la produzione, gli autori hanno pubblicato il trailer di lancio di Fast & Furious: Crossroads, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato introduce Ormstrid, leader di un sistema criminale che controlla traffici, estorsioni e ricatti in tutta Europa. Ad affiancare la modalità Storia, i giocatori troveranno un comparto multiplayer in cui cimentarsi in sfide a squadre.



Come anticipato dall'ultimo gameplay trailer di Fast & Furious: Crossroads, il gioco è pronto a sfrecciare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.