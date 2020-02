Fast and Furious Crossroads: la Video Anteprima del nuovo gioco di F&F

Fast & Furious 9 si appresta ad arrivare sul grande schermo con un cast di primissimo piano composto da Charlize Theron, Vin Diesel e un nuovo villain d'eccezione come la star WWE John Cena. Ma non c'è solo il film in arrivo per i fan della saga, che ora possono attendere anche il ritorno del videogioco dedicato alla serie.

Uscirà a maggio infatti Fast & Furious Crossroads, che affiancherà l'esordio al cinema del nuovo capitolo, sfrecciando a tutto gas su PC, PS4 e Xbox One, pubblicato da Bandai Namco e sviluppato da un nome piuttosto noto nel campo dei racing game: Slightly Mad Studios.

Si tratta, per chi non lo sapesse, dello studio responsabile di produzioni come Need For Speed: Shift, Project CARS e Project CARS 2, tutti titoli piuttosto apprezzati sia dalla critica che dal pubblico.

C'è sicuramente grande curiosità attorno a questo titolo, sia per via della grande popolarità del brand, sia per via della sua assenza di anni dal panorama videoludico, ma anche e soprattutto per i nomi dietro il progetto, che hanno subito attirato l'attenzione dei fan dei titoli motoristici, soprattutto di stampo arcade. Per approfondire, potete dare un'occhiata alle ultime immagini di Fast & Furious Crossroads pubblicate.

C'è ancora molto però da scoprire su questo Fast & Furious Crossroads, per cui cominciamo a parlarne nella nostra video anteprima, che trovate come di consueto in cima alla news (o trovate la nostra anteprima di Fast & Furious Crossroads in versione "da lettura" sul nostro sito). Cosa vi aspettate dal nuovo progetto di Slightly Mad Studios?