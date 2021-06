Fatal Frame: l'IP Project Zero è tornata di proprietà di Koei-Tecmo?

Durante il Nintendo Direct E3, Koei-Tecmo ha annunciato Fatal Frame Maiden of Black Water per Switch, in realtà al termine della trasmissione è stato confermato che il gioco arriverà anche su altre piattaforme come PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fino a qui niente di strano se non fosse che in calce al trailer diffuso ieri non appare alcun riferimento a Nintendo e anzi l'unico titolare citato per il copyright sui marchi Fatal Frame e Project Zero è Koei-Tecmo. Questo vuol dire che la casa di Kyoto non possiede più alcun diritto sull'IP?

In realtà è difficile stabilirlo con certezza e non è semplice districarsi tra note e postille burocratiche, l'unica certezza è che il trailer di Fatal Frame Maiden of Black Water non presenta il logo Nintendo e la casa di Kyoto non viene citata in alcun modo tra i detentori dei diritti sull'opera.

Come ricorderete, Fatal Frame Maiden of Black Water è uscito nel 2015 in esclusiva su Wii U, pubblicato proprio da Nintendo dopo aver acquistato i diritti da Koei-Tecmo Games. Adesso la situazione sembra essere cambiata con l'editore giapponese tornato in possesso dell'IP creata nei primi anni 2000.

La riedizione di Fatal Frame Maiden of Black Water varie alcune aggiunte come un comparto tecnico migliorato, il Photo Mode e costumi extra, uscita prevista entro la fine del 2021.