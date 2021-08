Project Zero, Koei-Tecmo registra il logo in Giappone: c'è futuro per la serie?

Nel mentre attendiamo che Project Zero/Fatal Frame Maiden of Black Water faccia il suo debutto ad ottobre, giunge una notizia incoraggiante per chi spera che la serie horror possa tornare ad essere protagonista del corso dei prossimi anni.

Come fatto notare dalla redazione di Gematsu, Koei-Tecmo ha registrato in Giappone il logo di Project Zero/Fatal Frame. Naturalmente non è da escludere che l'operazione sia legata proprio alla riedizione dell'horror pubblicato originariamente nel 2014, ed in arrivo in versione rimasterizzata su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Tuttavia, è lecito sperare che il nuovo trademark possa essere foriero di gradite novità per il franchise e, magari, dello sviluppo di un capitolo tutto nuovo che possa dare slancio ad una serie purtroppo lontana dai fasti di un tempo. Un altro importante indizio da tenere in considerazione è che, stando all'ultimo materiale promozionale di Black Water, Koei-Tecmo sembra aver interamente riacquisito i diritti sul brand, e potrebbe dunque star lavorando a nuove iterazioni.

Nell'attesa di eventuali novità sulla questione, il publisher ha confermato che Project Zero Black Water sarà distribuito in Occidente esclusivamente in formato digitale. Per ulteriori approfondimenti sull'horror vi invitiamo a recuperare la Recensione della versione originale di Project Zero Maiden of Black Water.