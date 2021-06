Fatal Frame Maiden of Black Water arriva nel 2021 su PC, PlayStation, Xbox e Switch

Nel corso del suo evento Direct tenuto in occasione dell'E3 2021, Nintendo ha rivelato la versione Switch di Fatal Frame Maiden of Black Water, ultimo episodio pubblicato facente parte della saga horror di Fatal Frame/Project Zero.

Originariamente pubblicato nel 2014 su Nintendo Wii U, il titolo si appresta a sbarcare dunque su Switch. Il titolo co-prodotto da Nintendo e Koei-Tecmo arriverà sull'ibrida della grande N nel corso di quest'anno, ma sarà pubblicato anche nei formati PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.

Tra le novità di questa edizione, troviamo alcune migliorie al comparto grafico, nuovi costumi e l'inclusione di una photo mode.

Vivi tutto l'orrore dell'originale Fatal Frame: Maiden of Black Water con una grafica rimasterizzata, nuovi costumi e le funzionalità della modalità foto.

L'avventura principale consiste in tre storie interconnesse che portano il giocatore a scoprire l'orribile verità dietro una serie di recenti tragiche morti avvenute in una foresta con una storia nota. Assumi il ruolo di una delle tre persone con il potere della Camera Obscura e la capacità di vedere le ombre di coloro che sono scomparsi. La storia ti porterà in un'avventura spaventosa attraverso le rovine di una locanda inquietante, un santuario pieno di bambole a grandezza naturale e un lago pieno di sacerdotesse morte.



In cima alla notizia potete gustarvi il nuovo trailer del gioco pubblicato da Nintendo. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Fatal Frame Maiden of Black Water.