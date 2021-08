Fatal Frame Maiden of Black Water: upgrade gratis confermato su PS5 e Xbox Series X|S

In arrivo su PC e console ad ottobre, Fatal Frame/Project Zero: Maiden of Black Water consentirà a coloro che l'acquisteranno su console old gen di effettuare l'upgrade gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La notizia è stata confermata direttamente dal publisher Koei-Tecmo, che con un messaggio pubblicato sui suoi canali social ha precisato che l'upgrade next-gen sarà gratuito ed effettuabile sia su PS5 che Xbox Series X|S. Questo significa che, anche se non foste ancora in possesso delle nuove piattaforme Sony e Microsoft, potrete acquistare l'horror game su console old gen ed avviare in seguito l'upgrade.

Sappiamo che su PlayStation l'operazione richiede qualche passaggio di troppo e risulta talvolta macchinoso, mentre su Series X|S abbiamo la tecnologia dello Smart Delivery che renderà semplice ed immediato il passaggio. Al momento non sappiamo con esattezza quali saranno le caratteristiche incluse nella versione next-gen del prodotto, anche se sono auspicabili la risoluzione 4K e framerate più alti. In ogni caso, Koei-Tecmo ha promesso ulteriori dettagli a breve.

Ricordiamo che Fatal Frame/Project Zero: Maiden of Black Water sarà pubblicato il 28 ottobre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Sfortunatamente, nessun accenno riguardante una possibile versione retail del titolo horror, sempre previsto in formato esclusivamente digitale. Il producer ha dichiarato di sperare in un nuovo capitolo dopo questa remastered.