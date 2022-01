Fatal Frame Maiden of Black Water ha venduto oltre 300.000 copie

Koei Tecmo ha annunciato i numeri dei titoli pubblicati nel terzo trimestre dell'anno fiscale che terminerà a marzo 2022, i dati di vendita si riferiscono dunque al periodo autunnale che va da ottobre a dicembre 2021.

Blue Reflection Second Light è stato pubblicato il 21 ottobre ed ha venduto 120.000 copie in tutto il mondo, Dynasty Warriors 9 Empires ha piazzato 150.000 pezzi in Giappone e Asia dal 23 dicembre (il lancio in Europa e negli Stati Uniti avverrà a febbraio) mentre Fatal Frame Maiden of Black Water ha totalizzato 340.000 copie vendute dallo scorso 28 ottobre.

Fatal Frame Maiden of Black Water è la riedizione del gioco omonimo uscito solo nel 2015 su Nintendo Wii U, nonostante l'accoglienza positiva le vendite furono piuttosto basse, complice anche una base installata piuttosto risicata. La remaste per PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch e PC ha invece superato ampiamente le 300.000 copie vendute, un risultato sicuramente positivo per Koei-Tecmo.

Il publisher ha confermato che non sono previsti altri giochi di Fatal Frame/Project Zero in futuro ma chissà che il successo riscosso da Maiden of Black Water non possa convincere la compagnia a cambiare idea e a dare una nuova possibilità a questa IP, molto apprezzata dagli appassionati del genere.