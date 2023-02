Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse: potrebbero arrivare nuovi capitoli in futuro

In occasione dell'uscita della rimasterizzazione di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, il producer Yutaka Fukaya ha rilasciato alcune dichiarazioni su ciò che potrebbe essere il futuro dell'intera saga di Fatal Frame. Al momento non vi sono informazioni su a nuovi progetti, nonostante questi possano essere legati al ritorno in auge del brand.

Le ultime produzioni videoludiche relative alla saga di Koei Tecmo hanno fatto sì che si tornasse a parlare ancora una volta della serie, soprattutto grazie alla sopracitata riproposizione del capitolo Mask of the Lunar Eclipse. Tuttavia, una delle cose che più interessa il pubblico è la possibilità di un ritorno definitivo d Fatal Frame.

A tal proposito, infatti, è intervenuto di recente lo stesso producer Yutaka Fukaya, il quale ha dichiarato quanto segue: "Non possiamo fare promesse precise, ma se dall'uscita di Mask of the Lunar Eclipse scoprissimo che molti giocatori desiderano altri titoli della serie, potremmo essere in grado di soddisfare questo interesse. Ci auguriamo che tutti comprino e che si divertano con questo gioco, e che si uniscano a noi per far appassionare tutti alla serie di Fatal Frame!".

Seguiranno ulteriori comunicazioni sul futuro di Fatal Frame, nonostante le premesse siano più che positive: il futuro dei progetti a venire sarà relegato al successo - in termini di vendite e di percezione dalla critica e dal pubblico - del prodotto. Dunque, almeno per adesso, non ci resta che attendere l'uscita della riproposizione di Fatal Frame/Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, attualmente prevista per il 9 marzo 2023. Prima, però, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione di Project Zero Maiden of Black Water.