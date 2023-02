Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse: lo Story Trailer è davvero 'fantasmagorico'!

Dopo esserci gustati il video gameplay di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse commentato dagli sviluppatori, ci rituffiamo nelle atmosfere dell'avventura horror di Koei Tecmo per ammirare un trailer sulla storia della versione attualizzata del quarto capitolo 'maggiore' della saga di Fatal Frame.

La remaster di Mask of the Lunar Eclipse non si limiterà a migliorare il comparto grafico dell'horror originario lanciato nel 2008 su Wii ma apporterà tutta una serie di ottimizzazioni e aggiunte all'esperienza di gioco da vivere dietro l'obiettivo della Camera Obscura.

Gli esploratori del cupo ospedale psichiatrico che fa da sfondo all'avventura a tinte oscure di Koei Tecmo potranno vivere un'esperienza più immersiva grazie ai miglioramenti compiuti dagli sviluppatori nipponici nella risoluzione degli enigmi ambientali, nella progressione delle sfide della campagna principale e nelle meccaniche di gameplay legate all'acquisizione delle foto per esorcizzare gli spiriti inquieti.

Prima di lasciarvi al nuovo Story Trailer, vi ricordiamo che Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse sarà disponibile a partire dal 9 marzo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.