Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse, nuovo trailer: data di lancio su PC e console

A poche settimane di distanza dall'annuncio di Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse, il nuovo capitolo della saga horror nipponica torna a mostrarsi in un trailer dedicato.

Giusto in tempo per i festeggiamenti di Halloween, gli autori di Koei Tecmo hanno infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato al titolo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato confezionato per le celebrazioni autunnali offre una ricca panoramica di quella che sarà l'esperienza offerta dall'avventura sovrannaturale.



Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse condurrà gli appassionati di horror nipponici sulle spiagge di Rogetsu Isle, una remota isola situata a sud del Giappone. A dieci anni di distanza dalla misteriosa scomparsa di cinque ragazze, verificatasi durante un festival e risoltasi grazie all'intervento di un detective, le giovani donne hanno memorie confuse degli eventi di quei giorni. Quando due di loro vengono però ritrovate improvvisamente prive di vita, le restanti tre decidono di fare ritorno sull'isola e affrontare il proprio passato.

Il nuovo trailer di Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse rivela inoltre la data di uscita del gioco. Il nuovo capitolo della serie Project Zero sarà disponibile a partire dal prossimo 9 marzo 2023. Oltre che su Nintendo Switch, l'horror troverà spazio anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (via Steam), con un debutto ampiamente multipiattaforma.