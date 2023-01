Project Zero Mask of the Lunar Eclipse in video: gli sviluppatori commentano il gameplay

Dopo aver svelato i contenuti dell'edizione premium giapponese di Project Zero Mask of the Lunar Eclipse, Koei Tecmo ci rituffa nelle atmosfere dell'avventura horror proponendoci un interessante video gameplay arricchito dal commento degli sviluppatori.

Insieme al direttore dell'originario Project Zero Makoto Shibata, il produttore della remaster Yutaka Fukaya ci accompagna nella terrorizzante Rogetsu Hall per darci modo di ammirare delle scene di gameplay inedite di Mask of the Lunar Eclipse prima del lancio del titolo che, lo ricordiamo, è atteso per il 9 marzo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S,

I due esponenti di Koei Tecmo entrano nel merito degli interventi compiuti per attualizzare l'impianto ludico del primigenio Fatal Frame, il tutto senza disdegnare il lavoro svolto per migliorare il comparto grafico e riuscire, così facendo, a rendere ancora più immersiva questa odissea a tinte oscure, specie per chi vi si avvicina solo adesso su PC e piattaforme di questa o della passata generazione. Sempre attraverso il nuovo video gameplay è possibile osservare delle scene legate alla risoluzione degli enigmi ambientali e una delle tante sfide con gli spiriti 'maggiori' che proveranno a ostacolare il cammino della nostra alter-ego.