Fatal Frame: il producer spera in un nuovo capitolo dopo Maiden of Black Water

Dopo diversi anni di silenzio, la serie di Fatal Frame/Project Zero si prepara a tornare sulle scene con la versione rimasterizzata di Maiden of Black Water, attesa ad ottobre su PC e console. Ma come proseguirà la serie dopo questa riedizione? Keisuke Kikuchi, producer della serie, ha fornito un breve commento a riguardo.

Nel corso di una recente intervista concessa a Famitsu (e tradotta da Nintendo Everything), Kikuchi ha dichiarato di sperare nel successo di Maiden of Black Water, da cui potrebbe scaturire la futura realizzazione di un nuovo capitolo della storica serie horror nata su PlayStation 2 nel 2001.

"È ciò in cui spero. Pubblicheremo questo titolo per commemorare il 20° anniversario della serie e speriamo che molti fan colgano l'opportunità di giocarci. Ci piacerebbe che questo portasse a un nuovo capitolo", sono state le parole del producer, particolarmente incoraggianti per chi spera che il franchise venga ancora supportato ed espanso negli anni a venire.

Sono diversi i segnali che lasciano intendere che Koei-Tecmo voglia puntare ancora su Fatal Frame/Project Zero. In primo luogo, il più recente materiale promozionale mostrato lascia intendere che il publisher nipponico potrebbe aver riacquisito interamente i diritti sull'IP. In aggiunta, abbiamo appreso recentemente come la compagnia abbia registrato il logo della serie.



Ricordiamo che Fatal Frame/Project Zero Maiden of Black Water, originariamente pubblicato su Wii U nel 2014, arriverà in versione remastered su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 28 ottobre di quest'anno.