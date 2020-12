Fatal Frame potrebbe tornare nel 2021 in occasione del ventesimo anniversario?

Sulle pagine di Famitsu, Koei Tecmo ha svelato i suoi piani per il 2021 e tra questi potrebbe esserci anche il ritorno della serie horror Fatal Frame/Project Zero, che tanto successo ha riscosso nei primi anni 2000.

Ad auspicare un possibile ritorno di Fatal Frame è il produttore Keisuke Kikuchi, il quale ha sottolineato che il 2021 segnerà il ventesimo anniversario della saga (nata nel 2001 su PS2) e proprio per questa occasione sarebbe bello riportare in vita il brand e festeggiare degnamente questa ricorrenza.

Kikuchi non si è sbottonato oltre limitandosi a ricordare l'anniversario, al momento però Koei Tecmo non sembra avere piani ben precisi a riguardo. La serie è ferma ormai dal 2015, anno di uscita di Project Zero Maiden of Black Water per Wii U, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica e purtroppo non baciato dal successo commerciale sperato, anche a causa del lancio su una piattaforma non particolarmente popolare come Wii U.

Koei Tecmo ha più volte ribadito che Fatal Frame non è stato abbandonato e nuovi giochi sono possibili in futuro, sia che si parli di nuove produzioni che di remake o remaster per console di attuale generazione, in ogni caso qualsiasi decisione spetta a Nintendo, attuale proprietaria dell'IP.