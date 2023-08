Fatal Fury City of the Wolves annunciato all'EVO 2023: le leggende non muoiono mai!

SNK ha approfittato del risalto mediatico offerto dall'EVO 2023 per annunciare Fatal Fury: City of the Wolves, che segna il ritorno dell'iconica serie di picchiaduro ad oltre vent'anni dall'ultimo episodio.

Fatal Fury: City of the Wolves non spunta fuori dal nulla, dal momento che la sua esistenza era già stata confermata all'EVO 2022 con un breve teaser e un'immagine che non ne rivelavano neppure il nome. Il nuovo trailer, invece, oltre a confermare il titolo, offre qualche sprazzo di gameplay mostrando gli iconici Terry Bogard e Rock Howard pronti a darsele di santa ragione. Bogard, vero e proprio simbolo nella serie, combatte fin dal primo episodio della serie, Fatal Fury: King of Fighters del 1991, mentre Howard ha fatto il suo debutto in Fatal Fury 3: Road to the Final Victory del 1995.

Il filmato dell'annuncio mostra anche alcune delle location nelle quali saranno chiamati a fronteggiarsi i lottatori, tra cui Geese Tower, National Park, South Town Airport, ??? [Abandoned Dojo], Live House "Old Line" e Factory. Il tutto mentre in sottofondo si sentono svariate voci, che secondo alcuni fan appartengono a lottatori come Andy Bogard, Mai Shiranui, B. Jenet, Billy Kane, Marco (o forse Ryo), Hotaru Futaba, Tizoc e Kain R. Heinlein.

Billy Kane e Kain R. Heinlein erano già stati intravisti nell'artwork dell'EVO 2022, dunque almeno la loro presenza può dirsi pressoché confermata. Per tutti gli altri nomi sopraelencati attendiamo invece una conferma da parte di SNK.

"Le leggende non muoiono mai. Migliorano!", scrivono gli sviluppatori giapponesi al termine del trailer, purtroppo senza svelare la data d'uscita e le piattaforme di destinazione. In compenso, assicurano che Fatal Fury: City of the Wolves si trova "furiosamente in via di sviluppo".