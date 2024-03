Fatal Fury City of the Wolves esce nel 2025, ecco i primi lottatori confermati

SNK ha annunciato che Fatal Fury City of the Wolves uscirà nel corso del 2025 su piattaforme non ancora confermate. Il gioco sarà presente in versione giocabile all'EVO Japan 2024 in programma a Tokyo dal 27 al 29 aprile.

Dopo The King of Fighters e Samurai Shodown, SNK si prepara a riportare in vita anche Fatal Fury, il gioco è stato annunciato nell'agosto 2023 ma da allora si erano perse le tracce di questo picchiaduro. Sembra inoltre che la compagnia giapponese stia lavorando anche al ritorno della serie The Art of Fighting ma in questo caso non ci sono conferme e si tratta al momento solo di un rumor.

C'è però un nuovo trailer di Fatal Fury City of the Wolves che conferma l'uscita all'inizio del 2025 mentre un secondo video introduce i primi personaggi del roster: Rock Howard (doppiato da Griffin Puatu in inglese e da Yuma Uchida in giapponese), Terry Bogard (doppiato da Michael Schneider in inglese e da Takashi Kondo nella versione giapponese), Hotaru Futaba (voce inglese di Suzie Yeung mentre Manaka Iwami è la voce giapponese), Tizoc (doppiato da Jalen K. Cassell in inglese e Hikaru Hanada in giapponese) e infine Preecha (voce inglese di Mia Paige, voce giapponese di Chika Anzai).

Al momento non ci sono altri dettagli sul prossimo gioco di Fatal Fury, ne sapremo di più a fine aprile durante il torneo EVO Japan.

