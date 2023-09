Fatal Fury City of the Wolves è solo l'inizio: torna anche Art of Fighting?

Agli EVO 2023 è stato annunciato Fatal Fury City of the Wolves, nuovo capitolo che riporterà in scena la serie dopo tanti anni di assenza. Ma Fatal Fury potrebbe non essere l'unico brand ad essere riportato in vita da SNK.

Nel corso di un'intervista con la testata nipponica 4Gamer, il producer Yasuyuki Oda rivela che nei piani della compagnia ci sarebbe l'intenzione di creare nuovi giochi anche per Art of Fighting e The Last Blade, altri due Picchiaduro SNK molto apprezzati dagli appassionati di lunga data ma fermi rispettivamente dal 1996 (anno di Art of Fighting 3 The Path of the Warrior) e 1998 (quando è uscito The Last Blade 2). Oda non è sceso in dettagli più approfonditi limitandosi soltanto a confermare che ci sarebbe l'intenzione di riprendere anche queste due serie in futuro.

Possibili piani futuri a parte, il presente è rappresentato da Fatal Fury City of the Wolves, del quale il producer rivela qualche informazione aggiuntiva. Anzitutto è confermato che si tratta del settimo episodio principale della serie, come confermato dalla presenza di sette diversi graffi d'artiglio nel logo del gioco. In aggiunta, il team di sviluppo punta ad introdurre il Rollback Netcode per il gioco online, oltre ad aver preso in considerazione l'idea di implementare un sistema di controllo semplificato simile a quello visto in Street Fighter 6.

Permane per ora il mistero sulla data d'uscita e non è ancora chiaro su quali piattaforme verrà pubblicato, ma già adesso SNK sembra voler fare le cose in grande con Fatal Fury City of the Wolves, in attesa di rivederlo in azione quanto prima.