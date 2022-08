Fatal Fury: nuovi dettagli sul prossimo capitolo, SNK vuole che sia perfetto

Sorprendendo chi ormai non sperava più nel ritorno della storica serie picchiaduro, SNK ha annunciato nelle scorse settimane il nuovo capitolo di Fatal Fury. Al momento del reveal è stato diffuso un semplice teaser, ma la compagnia nipponica ha ora condiviso qualche anticipazione in più con i suoi fan.

Nel corso di un'intervista concessa a Twinfinite nel corso della Gamescom 2022, il chief producer Yasuyuki Oda ha innanzitutto svelato che il progetto è in via di sviluppo da prima dell'annuncio giunto ad inizio agosto. Questo lascia ben sperare i fan, ma al momento non è stata diffusa alcuna finestra di lancio per il titolo.

Oda ha inoltre precisato che il nuovo Fatal Fury costituirà una "pubblicazione molto importante" per SNK, che sembra quindi puntare molto sul ritorno del suo storico picchiaduro. È questo il motivo per cui il team ha intenzione di "rendere perfetto" il gioco prima del lancio.

Sebbene proporrà una corposa componente multiplayer e darà ampio spazio alla scena competitiva, il nuovo Fatal Fury si concentrerà anche sulla modalità single player. Molti dei giocatori più giovani non sono a conoscenza di cosa sia successo nelle iterazioni precedenti del franchise, ma il team ha già un'idea di come affrontare questo problema. Parlando del ritorno dei volti noti del roster, Oda ha infine confermato che Terry Bogard comparirà senza alcun dubbio all'interno del gioco.