La Fatality di Scorpion in un cosplay al femminile di Mortal Kombat

Il reboot proposto da NetherRealm sta funzionando. Mortal Kombat 1 propone un buon combat system, anche se poco bilanciato. A catturare l'attenzione dei giocatori è stata però la nuova lore, completamente stavolta rispetto alla narrazione passata. In attesa dei contenuti in arrivo sul leggendario fighting game, riecco Scorpion.

Uscito ormai già da qualche mese, Mortal Kombat 1 ha cominciato ad aggiornarsi introducendo già alcuni dei personaggi extra promessi dal Komabt Pack 1. Omni-Man si è abbattuto sul roster di Mortal Kombat 1 dimostrando la sua furia Viltrumita, ma non ci sarà solo l'eroe della serie Invicible. Da oggi, in accesso anticipato, Quan Chi arriva su Mortal Kombat 1. Lo stregone arriverà ufficialmente il 21 dicembre 2023.

Nel passato, la storia di Scorpion si intrecciava a doppio filo con quella di Quan Chi, ma come sappiamo la trama è stata completamente rivoluzionata. Sotto la maschera di Scorpion non si cela più Hanzo Hasashi, il ninja dello Shirai Ryu, per cui ancora non sappiamo che tipo di legame ci sarà con la new entry. In attesa di scoprirlo, la cosplayer Debnise ci porta agli inferi con la sua interpretazione.

In questo cosplay al femminile di Scorpion da Mortal Kombat ritroviamo il kombattente in una delle sue primissime versioni. In tenuta gialla e nera, e con gli occhi vitrei che inquietano i suoi avversari, Scorpion è pronto a lanciare la sua catena per effettuare una violenta Fatality.