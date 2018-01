Fate/Extella Link per PS4 e PS Vita uscirà in Giappone il 7 giugno

Il publisherha annunciato che Fate/Extella Link , il nuovo capitolo per PlayStation 4 e PlayStation Vita dell'omonima serie musou, sarà disponibile in Giappone a partire dal 7 giugno 2018. Pubblicato per l'occasione un nuovo spot TV: lo trovate in cima alla notizia.

Parlando del roster, Francis Drake da Fate/Extra (doppiato da Urara Takano), Astolfo da Fate/Apocrypha (con la voce di Rumi Ookubo) e Scathach da Fate/Grand Order (voce di Mamiko Noto) saranno presenti come personaggi giocabili. Nero Claudius (doppiato da Sakura Tange) e Tamamo no Mae (con la voce di Chiwa Saitou) torneranno a loro volta tra i guerrieri disponibili.

Per quanto riguarda la possibile pubblicazione del gioco in Occidente, invece, si rimane in attesa di ulteriori dettagli dal publisher. Vi lasciamo con il nuovo spot TV proposto in apertura.