Fate/Grand Order: un ragazzo giapponese ha speso 70.000 dollari in microtransazioni

Il Wall Street Journal ha pubblicato un video che racconta la storia di Daigo, giovane ragazzo giapponese caduto nella dipendenza da, gioco mobile di Sony che ha riscosso un notevole successo in Giappone e sul mercato asiatico.

Daigo è assolutamente ossessionato da Fate/Grand Order, tanto da spendere ogni momento libero della sua vita sul gioco e da aver speso ben 70.000 dollari in microtransazioni per il gioco, dichiarandosi molto soddisfatto del suo operato e ribadendo di non aver alcuna intenzione di abbandonare la sua passione.

Dopo aver parlato della storia di Daigo, il Wall Street Journal ha provato a contattare Sony Japan per chiedere commenti in merito, la compagnia ha però preferito non rispondere, ignorando anche le accuse che vogliono Fate/Grand Oder accusato di trasformare i ragazzi in giocatori d'azzardo. Cosa ne pensate di questa vicenda?