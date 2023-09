Fate/Grand Order, ricavi oltre i 7 miliardi di dollari: grande successo per l'RPG Sony

Stando a quanto rivelato da Sensor Tower, azienda specializzata in analisi di mercato, lo scorso 15 agosto 2023 Fate/Grand Order per sistemi mobile ha raggiunto e superato quota 7 miliardi di dollari in ricavi, confermandosi così un grande successo per Sony.

L'RPG per dispositivi mobile è infatti prodotto da Aniplex, una sussidiaria di Sony Music Entertainment Japan, ed è stato pubblicato originariamente nel 2015. A distanza di 8 anni dal lancio, Fate/Grand Order raggiunge questo importante traguardo dimostrandosi dunque ancora molto popolare soprattutto in Giappone, territorio da quale proviene l'81,1% dei ricavi complessivi. Seguono subito dopo la Cina con l'8.1% dei ricavi, e gli Stati Uniti con il 5.8%.

Dei 7 miliardi di dollari appena raggiunti, 1.6 miliardi sono stati generati soltanto negli ultimi due anni. In aggiunta, nel periodo compreso tra gennaio 2022 e luglio 2023 il download del gioco di ruolo free-to-play è avvenuto per il 58% da fonti organiche, il 22% attraverso le pubblicità ed il 20% tramite browser. La larga maggioranza degli utenti di Fate/Grand Order è piuttosto giovane: il 38% dei giocatori rientra nella fascia d'età 25-34 anni, mentre il 29% ha invece è un'età compresa tra i 18 ed i 24 anni. Infine, il 5% degli utenti giocano a Fate/Grand Order per più di 10 ore a settimana, con il 24% dei consumatori che giocano tra una e dieci ore settimanalmente.

Una grossa spinta al successo di Fate/Grand Order è arrivato in tempi recenti grazie ad eventi ed iniziative volte a celebrare l'ottavo anniversario del gioco, ed è probabile che l'opera prodotta da Aniplex continuerà a crescere anche nel prossimo futuro. Restando in tema di statistiche, sempre Sensor Tower ha svelato che i Puzzle Game per sistemi mobile hanno generato 42 miliardi di dollari in 10 anni, con Candy Crush Saga che ha rivestito un ruolo di primissimo piano in questo successo.