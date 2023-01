Fate Samurai Remnant arriva nel 2023: magia e antico Giappone nel nuovo trailer

Il 2022 videoludico in casa Koei Tecmo si è concluso con l'annuncio di Fate/Samurai Remnant, intrigante avventura ambientata nell'antico Giappone feudale.

A pochi giorni dal reveal, il team di Type Moon torna a concedere uno sguardo al suo Action per PC e console. Con un ricco trailer dedicato, la software house alza infatti il sipario sul comparto narrativo di Fate/Samurai Remnant, che vedrà i giocatori calati nei panni di un giovane spadaccino. Impegnato in uno scontro all'arma bianca, il ragazzo si troverà sull'orlo della morte. Nel disperato tentativo di sopravvivere, il samurai finirà per evocare una misteriosa figura femminile.

Tra magia, armi bianche e Giappone antico, Fate/Samurai Remnant sarà pubblicato da Koei Tecmo nel corso del 2023. Al momento, il publisher non ha ancora confermato alcuna specifica data di lancio, ma ora è certo che l'attesa non sarà eccessivamente lunga. Contestualmente al reveal della finestra di lancio dell'Action, gli autori di Type Moon hanno inoltre ribadito che Fate/Samurai Remnant approderà su Steam (PC, Steam Deck), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Per il momento, non è invece prevista alcuna versione del titolo per console di casa Microsoft.



Cosa ve ne pare di questo nuovo Action originario del Sol Levante, siete curiosi di saperne di più?