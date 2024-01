Fate/Samurai Remnant: la Guerra del Santo Graal ha inizio con la Demo

L'avventura di Fate/Samurai Remnant tra magia e antico Giappone sta per espandersi con il primo DLC. Koei Tecmo e il team Omega Force ci invitano così a saggiare l'esperienza offerta dalla campagna principale scaricando la nuova Demo.

Disponibile da oggi martedì 16 gennaio su Steam, PlayStation Store e Nintendo eShop, la Demo di Fate/Samurai Remnant garantisce l'accesso al capitolo iniziale dell'avventura, dandoci quindi modo di prendere parte all'inizio della Guerra del Santo Graal nel Giappone del periodo Edo.

Sempre grazie alla Demo è possibile esplorare la città di Asakusa e familiarizzare con il protagonista Miyamoto Iori e il suo Servant, Saber, per partecipare alla battaglia contro Rider e Lancer per acquisire esperienza con il sistema deputato a gestire i combattimenti e la progressione delle abilità. I dati di salvataggio della versione dimostrativa, inoltre, potranno essere trasferiti alla versione completa del gioco, a patto ovviamente di rimanere sulla medesima famiglia di dispositivi.

La Demo precede il lancio di Record's Fragment: Keian Command Championship, il primo DLC di Fate/Samurai Remnant in arrivo a febbraio su PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5. L'espansione si focalizza sulle attività svolte dal boss di Babyloni-ya dopo aver evocato Master e Servant in un'arena misteriosa per annunciargli l'inizio del Campionato di Comando Keian.