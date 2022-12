Fate/Samurai Remnant: Omega Force e Koei Tecmo presentano il nuovo action

L'hunting game Wild Hearts di EA non sarà il solo progetto firmato da Omega Force che vedrà la luce nel 2023. Il team conosciuto in tutto il mondo per la serie di Dynasty Warriors presenta ufficialmente Fate/Samurai Remnant, un action ruolistico che approderà nel 2023 su PC, PlayStation e Switch.

Il nuovo progetto firmato dai maestri degli action musou vedrà Koei Tecmo collaborare con Type-Moon per dare vita a un'avventura intrisa del folklore e delle atmosfere tanto care agli amanti del Giappone Feudale.

Il teaser trailer confezionato da Omega Force, in realtà, non fornisce ulteriori dettagli sul gameplay ma si limita a delineare i contorni narrativi e artistici di un'opera che, con ogni probabilità, si focalizzerà sugli scontri magici e all'arma bianca da combattere indossando i panni del giovane guerriero che si intravede nel filmato in cima alla notizia.

Le uniche indicazioni sull'esperienza di gioco da vivere in Fate/Samurai Remnant ci vengono offerte dal sito teaser aperto per l'occasione da Koei Tecmo e Type-Moon, con il titolo che viene descritto in maniera generica come "action RPG".

Sempre dal sito teaser arriva la conferma del lancio di Fate/Samurai Remnant nel corso del 2023 su una rosa di piattaforme che comprenderà il PC, PS4, Nintendo Switch e PlayStation 5, a esclusione quindi delle piattaforme Microsoft (Xbox Series X/S e One).