Fate spazio sulle vostre console: Cyberpunk 2077 peserà più di 80 GB

Se anche voi non vedete l'ora di mettere le mani su Cyberpunk 2077, forse vi conviene iniziare a fare spazio sulle vostre console: sembra infatti che il file di installazione del gioco, al momento pesi circa 80GB. E attenzione a quel "per il momento": andiamo per ordine.

Si tratta infatti di un dato ancora indicativo e presumibilmente di un placeholder, visto che CD Projekt RED continuerà ad aggiungere contenuti al gioco fino all'uscita di quest'ultimo, per cui è probabile che la grandezza definitiva del file sia di ben più di 80 GB.

Già attualmente in ogni caso, si può avere un'idea delle dimensioni del gioco, visto che se anche il peso si attestasse su quella cifra, sarebbe maggiore di quello di The Witcher 3 e di tutti i suoi DLC, che complessivamente arriva a quota 51 GB.

Il record invece è attualmente detenuto da Red Dead Redemption 2 e i suoi 105 GB, seguito a ruota da Call of Duty: Black Ops 3, con 101 GB. Riuscirà Cyberpunk 2077 ad eguagliarli, o quantomeno ad entrare nel podio di questa particolare classifica? Abbiamo tempo fino ad Aprile per scoprirlo.

Nel frattempo, oltre a fare spazio sulle vostre console, potete scaricare il tema gratuito per PS4 di Cyberpunk 2077. Sapevate inoltre che in Cyberpunk 2077 non è previsto un sistema morale?