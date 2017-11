Father.IO: lo sparatutto in Realtà Aumentata protagonista a Lucca Comics & Games

Durante l'evento di Lucca Comics & Games 2017, i nostri Francesco Fossetti e Tommaso Montagnoli se le sono date di santa ragione a, il nuovo FPS a realtà aumentata in arrivo per i dispositivi mobile nel periodo natalizio.

Definito come "Pokemon GO che incontra Call of Duty", Father.IO è il primo FPS in realtà aumentata che promette di rivoluzionare i videogiochi su smartphone. Il progetto è curato da Proxy42, software house italiana con sede a San Francisco, dopo il grande successo riscosso con la campagna di crowdfunding aperta su Indiegogo.

Per poter funzionare, il gioco necessità di un dispositivo aggiuntivo chiamato Inceptor, indispensabile per interagire con gli altri giocatori nel corso delle sparatorie virtuali. Se siete curiosi di vedere il gioco in azione, potete guardare i nostri Francesco Fossetti e Tommaso Montagnoli mentre combattono a suon di "pallottole a realtà aumentata": il filmato è visionabile in cima alla notizia.

A questa pagina, invece, trovate la presentazione in diretta di Father.IO ospitata a Lucca Comics & Games 2017.