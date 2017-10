Father.IO sarà giocabile a Lucca Comics all'interno del Padiglione Everyeye!

: Per la prima volta alun appuntamento esclusivo: la rivelazione, il massive multiplayer FPS in realtà aumentata che ha già conquistato i gamers di tutto il mondo, sarà presente nei giorni dall’1 al 5 novembre alin piazza San Donato.

Questa sarà una delle occasioni uniche per vivere l’esperienza del massive multiplayer FPS in realtà aumentata: potrai provare in prima persona a giocare con la app di Father.IO e l’Inceptor, il laser tag in realtà aumentata che permette di colpire i tuoi sfidanti fino a un raggio di 50 metri di distanza. Collegando il dispositivo Inceptor al proprio smartphone attraverso Bluetooth è possibile giocare in gruppo con i propri amici o con sfidanti in possesso del dispositivo e combattere battaglie agguerritissime nella vita reale, non più seduti davanti a uno schermo, in una esperienza ludica emozionante e senza precedenti.

Father.IO, dopo aver affrontato con enorme successo una campagna di crowdfunding su Indiegogo ed aver totalizzato ad oggi oltre un milione di giocatori nella sua versione beta - Tactical Map, farà il suo attesissimo debutto nei negozi per il periodo natalizio. Si tratta di un’esperienza di gioco davvero straordinaria, che unisce il classico gioco sparatutto FPS alla possibilità più che mai innovativa della realtà aumentata. Ti invitiamo a non perdere quest’opportunità! Visita il Padiglione Everyeye di Lucca Comics & Games 2017 dall’1 al 5 novembre, troverai il team di Father.IO nell’area a fianco del palco.