Che fine ha fatto Death Stranding 2? Tweet criptici di un noto leaker stuzzicano i fan

Nelle scorse settimane si era ipotizzata la possibile presenza di Death Stranding 2 o Overdose alla Gamescom 2023, tuttavia nel corso della Opening Night Live condotta da Geoff Keighley non c'è stata alcuna traccia di Hideo Kojima e dei suoi giochi in sviluppo. Dove è finito il nuovo Death Stranding?

Con la Gamescom 2023 appena iniziata chiaramente nulla vieta novità a sorpresa sull'opera di Kojima Productions in sviluppo per PlayStation 5, tuttavia al momento non sembra esserci nessun concreto indizio sulla partecipazione del celebre game designer alla kermesse di Colonia. Ecco dunque che un noto e generalmente affidabile insider, The Snitch, ha pubblicato una serie di tweet criptici che, secondo i suoi follower, potrebbero essere un chiaro richiamo a Death Stranding 2 e ad una sua possibile presentazione imminente.

In un primo post, The Snitch sembra pubblicare un indovinello, un codice morse che una volta decifrato recita "QC403DZ", presumibilmente il codice identificativo di un video Youtube attualmente non disponibile. Con un secondo messaggio, il leaker dice ai follower di "usare il codice per rivelare ciò che sta per arrivare", concludendo con le emoticon di un quadro ed un bambino. Proprio la figura dell'infante ha scatenato le ipotesi dei fan sul fatto che The Snitch si stia riferendo a Death Stranding 2 ed a possibili novità concrete per l'opera. Qualcuno cita pure il possibile arrivo di un nuovo PlayStation State of Play, ma in ogni caso per i più gli indizi di The Snitch punterebbero appunto al nuovo Death Stranding.

Chiaramente siamo nel campo delle totali ipotesi e non c'è alcuna certezza sul fatto che il leaker si stia riferendo a Death Stranding 2 ed a possibili novità concrete come ad esempio un nuovo trailer. Negli scorsi mesi Jim Ryan di PlayStation ha fatto visita a Hideo Kojima, presumibilmente per parlare proprio del prossimo Death Stranding. La speranza è di rivederlo in azione al più presto, così da avere un'idea più chiara su come stanno proseguendo i lavori sull'attesa produzione PS5.