Favole e Lupi Cattivi nel nuovo trailer dedicato a Ghost Recon: Breakpoint!

Ubisoft ha pubblicato un nuovo e piuttosto peculiare trailer dedicato alla versione Xbox One di Ghost Recon: Breakpoint, in cui si illustra come "sopravvivere ai Lupi in cinque semplici Fiabe".

Un filmato decisamente originale, che ci introduce alle caratteristiche del nuovo capitolo della serie videoludica e alle tecniche necessarie per condurre il nostro personaggio alla vittoria. Utilizzando uno stile narrativo legato al mondo delle fiabe tradizionali ed una grafica parzialmente legata all'animazione, Ubisoft ci offre un trailer di Ghost Recon: Breakpoint decisamente insolito! Ovviamente, quest'ultimo non poteva che iniziare con il canonico "C'era una volta", per introdurci ai pericoli che ci ritroveremo ad affrontare una volta approdati sull'Isola di Auroa. Come da tradizione, potete visionare il trailer direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Ne approfittiamo per ricordarvi che i "Lupi" che vi attenderanno in Ghost Recon Breakpoint avranno alla loro guida il temibile Cold. D. Walker, ex ghost che ha radunato attorno a sé una sorta di esercito privato. Ubisoft ci ha presentato questa fazione nel corso dell'E3 2019, con il trailer intitolato "Noi Siamo i Lupi". Il gioco è tornato ad essere protagonista anche alla Gamescom: durante la Fiera di Colonia, il nostro Daniele D'Orefice vi ha descritto in un ricco provato la modalità Ghost War di Ghost Recon Breakpoint.