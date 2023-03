FaZe Clan fuori dalla borsa di New York? 180 giorni di tempo per deciderlo

FaZe Clan avrebbe ricevuto un "avviso di delisting" dalla borsa di New York: sono queste le ultimissime informazioni provenienti dal mondo degli eSports, strettamente connesse al crac di Silicon Valley Bank e agli investimenti sui videogiochi, le cui ripercussioni hanno inevitabilmente colpito una delle società e-sportive più famose al mondo.

A riportare la notizia delle "minacce" all'azienda (da parte della borsa americana) è il noto portale videoludico Kotaku, sostenendo come il crollo del valore delle azioni FaZe Clan a -90% in sette mesi nell'indice Nasdaq dovrà essere presto ricompensato da un costo per azione che superi il dollaro entro i prossimi mesi, in modo da tamponare il più possibile le enormi perdite capitalizzate dalla società.

D'altronde, si parla pur sempre di un'azienda e-sportiva la cui quotazione di mercato si è attestata attorno ad 1 miliardo di dollari quando FaZe Clan entrò a far parte dell'indice Nasdaq. Però, i recenti accadimenti e la progressiva diminuzione di interesse e fiducia da parte degli shareholder ha dato il via ad una perdita del costo per azione, che è sceso al di sotto del dollaro.

Secondo quanto riportato dalle fonti, FaZe Clan ha 180 giorni per far incrementare il valore delle azioni, che dovrà stabilizzarsi per un periodo di tempo non inferiore ai dieci giorni. Tuttavia, ciò che più ha attirato l'attenzione sono state le dichiarazioni degli stessi vertici della società e-sportiva, che affermano come non vi sia modo di garantire che si possa raggiungere tale obiettivo.

"Sappiamo che non siamo stati troppo a lungo i FaZe che dovevamo essere, ma stiamo lavorando duramente per sistemarlo", dichiara lo stesso gruppo con un post su Twitter, aggiungendo che "Faremo tutto ciò che è in nostro potere per risolvere la questione e non deludervi". Cosa succederà adesso? Al momento è difficile dirlo con certezza.