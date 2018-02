FaZe Clan inaugura una nuova faraonica Team House a Hollywood

Vi abbiamo parlato della consuetudine delle varie organizzazioni professionistiche, ormai radicata, di “fondare” delle team house dotate di ogni comfort in cui radunare i membri di un team per allenarli e aumentare la sinergia del gruppo. Ora,ha inaugurato una nuova enorme villa a Hollywood, per la loro squadra.

Fin dalla sua fondazione nel 2011 sotto il nome di 'sniper clan' attivo in Call of Duty, FaZe si è evoluto sino a diventare una potenza negli ultimi anni, sino a inglobare alcuni tra i migliori team di esport.

L'organizzazione può vantare professionisti di alto livello in titoli come Call of Duty e Counter-Strike: Global Offensive (recentemente sconfitti nel Major di Boston dai Cloud9, altra superpotenza esport), l'organizzazione ha sempre mantenuto le proprie radici su YouTube generando milioni di visualizzazioni e una fanbase coriacea nei rispettivi canali.

Sebbene abbiano già posseduto una team house negli anni passati, ora il team di è spostato in una lussuosa proprietà di Los Angeles.

Il primo febbraio, l'organizzazione ha ufficialmente rivelato la nuova FaZe House, una villa sviluppata su più piani a Hollywood dotata di ogni comfort come ascensore, piscina, biblioteca, cinema e molto altro ancora.

Il tour completo della casa può essere visualizzato nel video che riportiamo assieme alla notizia. Sebbene il video menzioni anche l'arrivo di nuovi coinquilini all'interno della casa, al momento nulla è trapelato su quali giocatori si trasferiranno nella villa in futuro.

In ogni caso, certo è che la casa può davvero fare invidia alle star del cinema.