FaZe Clan & Manchester City: la partnership appare in partite ufficiali della Premier

Il Manchester City ha ha pubblicizzato la collaborazione con FaZe Clan durante la partita di campionato contro il Wolverhampton dell'ex milanista Patrick Cutrone.

Sfortunatamente per il Manchester City, non sembra che l'inizio della collaborazione abbia portato molto bene, dal momento che il City ha perso per 2 a 0, e ora si trova a otto punti dal Liverpool capolista e incalzato dall'Arsenal.

Come vi abbiamo già detto l'organizzazione nordamericana, qualche settimana fa, ha reso pubblica la partnership con la squadra della Premier allenata da Pep Guardiola.

I FaZe Clan hanno rivelato i termini dell'accordo, che va evidentemente oltre la semplice creazione di contenuti condivisi e dedicati alle due realtà. Secondo quanto reso pubblico, infatti, i FaZe e il Manchester avrebbero lavorato assieme su una nuova linea di merchandise.

Nell'ultima di campionato, quindi, si è vista la prima creazione: un nuovo abbigliamento tecnico firmato FaZe Clan x Man City. Prima dell'inizio della partita, il Manchester City ha condiviso una foto dei giocatori in fila nel tunnel di bordo campo con il nuovo merchandise e il logo, chiaramente visibile su entrambi i lati della tuta.

Dopo il post di Twitter, peraltro subissato di tweet ironici (classico banter) e polemici, il nuovo capo di abbigliamento del club è stato messo a disposizione dei fan delle due squadre sul sito ufficiale del Manchester City alla modica cifra di 105 Euro.