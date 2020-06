FaZe Clan e Manchester City: partnership rinnovata e nuova linea d'abbigliamento

I FaZe Clan, come sappiamo, possono vantare una partnership con il Manchester City. L'accordo comprende la produzione di contenuti, la possibilità di avere il logo sia sulle divise del club di Premier sia sulle maglie dell'org statunitense, oltre alla linea di abbigliamento e così via.

Ora pare sia imminente l'uscita di una seconda, inedita collezione in edizione limitata che comprende un controller di gioco e una nuova linea d'abbigliamento. La collezione in questione presenta t-shirt, felpe con cappuccio, pantaloncini e una sciarpa da stadio con i colori delle due organizzazioni.

Inoltre, c'è anche un bel controller realizzato dall'azienda SCUF Gaming brandizzato con il marchio dei FaZe e del Manchester City. L'annuncio coincide con l'estensione dell'accordo di partnership tra le due realtà che ora arriverà fino al 2021.

"Abbiamo piani ambiziosi per il prossimo anno e non vediamo l'ora di rivelarli ai fan nei prossimi mesi", ha dichiarato Nuria Tarre, responsabile marketing del Manchester City. Evidentemente il club inglese (così come molti altri sparsi per il mondo) punta sempre più sul gaming competitivo per poter attirare l'attenzione di un pubblico di più giovani per farli diventare fan fedeli e partecipi.

I FaZe, invece, continuano ad ampliare la loro influenza in vari settori. Lo scorso 18 giugno, ad esempio, l'org americana ha acquisito una partecipazione nel brand CTRL, oltre ad aver siglato un accordo di otto addirittura otto anni con il marchio G Fuel a marzo. Insomma, i FaZe continuano a dimostrarsi una potenza dal punto di vista economico.