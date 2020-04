FaZe Clan e il premio Oscar Michael Sugar insieme per un progetto ambizioso

I FaZe Clan hanno annunciato di aver collaborato con il produttore cinematografico e televisivo, nonché premio Oscar per Il Caso Spotlight Michael Sugar, già al lavoro anche su 13 Reasons Why e Maniac. Cosa ha a che spartire con l'organizzazione esport più conosciuta (anzi, famigerata) degli States?

Michael Sugar è stato coinvolto nella fondazione dei...FaZe Studios. Questa nuova realtà si concentrerà sulla creazione di lungometraggi e serie televisive con sceneggiature che si adattano al tono del brand e del lifestyle FaZe.

"Sarà nei cinema, su Netflix, potrebbe essere ovunque", ha dichiarato Lee Trink (Chief Executive Officer dell'org statunitense) riguardo alla diffusione dei futuri contenuti dei FaZe Studios.

“This is about disruption”: Trink ha usato questa frase, per concludere il suo intervento. La terminologia usata – che abbiamo volutamente tenuto in lingua inglese, dà un'idea precisa del futuro che si aspetta il CEO: un futuro che non necessariamente dovrà rispondere alle regole che governano il mercato oggigiorno.

I contenuti potranno essere di qualunque tipo, non per forza connessi a lungometraggi o serie TV. Il solo limite, secondo i FaZe Clan, sarà la fantasia.

I FaZe Studios non solo creeranno i loro contenuti ma saranno disponibili a distribuire e a lavorare con content creator esterni. “Siamo assolutamente interessati a lavorare con creatori esterni e distribuire film, se è qualcosa che incontra il nostro gusto e quello del nostro pubblico".

"Penso che FaZe possa essere equivalente a Disney o Marvel", ha infine dichiarato il CEO con una leggerissima punta di ambizione.