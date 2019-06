FaZe Clan: dopo Tfue un nuovo scandalo arricchisce la soap opera dell'estate

Un altro scandalo scuote l'organizzazione più in vista d'America: i FaZe Clan. Dopo l'improvvisa ribellione del pupillo Tfue, i FaZe Clan hanno dovuto fare i conti con il “caso H1ghSky1”, giocatore minorenne del team che sarebbe troppo giovane per esser reclutato da un'organizzazione e partecipare agli eventi esport.

Ora i FaZe si trovano nel bel mezzo di un'altra causa legale, ormai risalente nel tempo, intentata dalla defunta piattaforma social media Hubrick.

I vertici della piattaforma hanno citato in giudizio l'organizzazione per un episodio che ha dell'incredibile. In buona sostanza i FaZe, dopo un periodo di intensa collaborazione con la giovane piattaforma (Hubrick agevolava il reclutamento dei giocatori e imbastiva canali vlog su YouTube per i giocatori e l'org), non solo hanno improvvisamente tagliato i ponti ma si sono resi protagonisti di un vero e proprio furto in piena regola.

Alcuni uomini dei FaZe avrebbero, secondo le accuse di Hubrick, fatto irruzione negli uffici dell'azienda in cui le due società lavoravano “sottraendo dozzine di computer e console, alcuni mobili dell'ufficio e tutti i dati dei PC”.

Inoltre, la società di social media sostiene di aver finanziato direttamente i FaZe con 1.3 milioni di Dollari.

Che dire, ora non ci resta che attendere gli ulteriori sviluppi di quella che sta diventando la soap opera esport dell'estate. Di una cosa possiamo esser certi: il nome FaZe Clan sarà un nome che, nel bene o nel male, farà la storia.