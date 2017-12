Fe: cinque minuti di gameplay per l'evocativo titolo a opera di Zoink Games

IGN ha avuto l'occasione di provare con mano, il nuovo progetto diannunciato in occasione della conferenza di Electronic Arts dell'E3 2016, e ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video gameplay di circa cinque minuti, che potete osservare presso questo indirizzo

Nel filmato il creative director Hugo Bille ci mostra alcune delle particolari meccaniche di gameplay che caratterizzeranno la produzione: i cosiddetti Silenti stanno invadendo il mondo di Fe e imprigionando le creature della foresta all'interno di strane bolle di stasi. Sarà nostro compito liberarle e sventare la minaccia dei Silenti; per fare ciò dovremo sviluppare un legame e interagire con piante e animali presenti nell'ambiente circostante tramite l'emissione di una particolare melodia. Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Fe sarà lanciato su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso dei primi mesi del prossimo anno. Secondo alcuni recenti rumor, il gioco debutterà il 18 febbraio 2018, questa data tuttavia non è stata confermata ufficialmente.