Fe di Electronic Arts girerà in 4K nativi su Xbox One X

A poche seettimane dal lancio, emergono alcune informazioni sulla risoluzione diper Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Il nuovo gioco diuscirà a febbraio, scopriamo come se la caverà sulle console Mid-Gen di Microsoft e Sony.

La testata WCCFTech ha avuto modo di provare il gioco scoprendo che Fe gira in 4K nativi e 30 fps su Xbox One X mentre su PlayStation 4 Pro la risoluzione è pari a 1260p, sempre con framerate ancorato a 30 fps.

Fe è un gioco di avventura con elementi platform che si contraddistingue per uno stile grafico decisamente accattivante, il titolo fa parte della collana EA Originals, pensata per dare spazio a produzioni originali come Fe e Unravel. Il gioco sarà disponibile dal 16 febbraio 2018 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Switch, Xbox One X e PS4 Pro.