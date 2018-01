Fe: per completare la main quest occorreranno circa 7-8 ore

Parlando ai microfoni di Wccftech, il game director diAndreas Beijer si è espresso sulla longevità di Fe , dichiarando che per completare la main quest dell'avventura occorreranno circa 7-8 ore. I giocatori più curiosi, però, avranno la possibilità di sviscerare il gioco più a fondo.

"È difficile fare una stima della longevità, dal momento che vorremmo spingere i giocatori a prendersi il loro tempo per esplorare l'ambientazione. Se doveste decidere di completare soltanto la quest principale, comunque, credo che vi occorreranno dalle 7 alle 8 ore. Sarete comunque liberi di girare per i livelli alla ricerca di tutti i segreti, cosa che potrebbe tenervi impegnati per un pò di tempo. In ogni caso, penso che il mondo di Fe sia abbastanza grande da perdercisi dentro, ma anche abbastanza piccolo da riuscire a scoprirlo tutto." dichiara Andreas Beijer.

Ricordiamo che Fe sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 16 febbraio.