Fe torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay catturato su PlayStation 4

Nel programma allestito daper la PlayStation Experience 2017, anche, nuovo titolo in via di sviluppo presso Zoink, ha trovato il proprio spazio. Il gioco è infatti tornato a mostrarsi in oltre 10 minuti di gameplay, catturati su PlayStation 4.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, permette di dare uno sguardo alle suggestive ambientazioni in cui potremo muoverci, e alle fondamentali meccaniche di gioco che regolano il mondo di Fe. Come potete osservare, il nostro piccolo protagonista sarà in grado di interagire in modo attivo con piante ed animali presenti nell'ambiente circostante tramite l'emissione di una melodia cantata; una particolare abilità che, tra le altre cose, permetterà consequenzialmente di attraversare più rapidamente i vari livelli di gioco. Le caratteristiche di Fe, come ammesso dagli stessi sviluppatori, prendono spunto da titoli del calibro di Super Metroid e Shadow of the Colossus.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Fe uscirà su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei primi mesi del prossimo anno. Nei giorni scorsi è emerso un leak secondo cui il titolo, che sarà pubblicato da Electronic Arts, uscirà il 18 febbraio del 2018.