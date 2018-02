Fe: Video Recensione della nuova avventura del team Zoink Games

Distribuito sotto l’etichettaè la nuova avventura di, che trae ispirazione da capolavori del genere come Journey e Flower. Nonostante si presenti come un titolo molto ambizioso, questo action platform non ha saputo rivelarsi soddisfacente fino in fondo.

Le cinque ore necessarie al completamento di Fe scorrono via veloci, ma la narrazione, ermetica per scelta, non è mai incisiva, incapace di far trasparire un messaggio forte. Le situazioni assemblate dal team di sviluppo sono quasi sempre piane e regolari: i puzzle ambientali ampiamente prevedibili sfociano in un incedere a tratti meccanico e mai veramente partecipato. Anche al netto degli inciampi del sistema di controllo, Fe resta un titolo tutto sommato onesto ma un po' “arido”, fatto di pochi momenti memorabili e di atmosfere avvolgenti ma ripetitive.

Fe è disponibile da oggi su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per maggior informazioni sul prodotto, vi invitiamo a leggere la recensione curata da Francesco Fossetti, il quale ha assegnato al prodotto un giusto 6.8.