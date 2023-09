Che fine ha fatto Fear Effect Reinvented? Square Enix potrebbe averlo cancellato

Era addirittura il 2017 quando venne annunciato Fear Effect Reinvented, remake del classico per PlayStation originariamente previsto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Da allora però del gioco si è saputo davvero poco, tolto un breve teaser trailer nel 2022 che prometteva novità a breve. Ma ora ci sono brutte notizie.

Sembra infatti che Square Enix abbia deciso di cancellare Fear Effect Reinvented dopo aver interrotto ogni accordo con lo sviluppatore Forever Entertainment per dare vita al progetto. Al momento non ci sono conferme ufficiali vere e proprie, e non è chiaro cosa potrebbe aver spinto a cancellare il ritorno della serie Fear Effect sulle piattaforme attuali, tuttavia non è da escludere che le recenti difficoltà economiche della compagnia nipponica, con Square Enix che ha perso 2 miliardi di dollari in borsa, potrebbe averla spinta a ridimensionare in maniera consistente i lavori in cantiere concentrandosi soltanto su quelli dal maggior potenziale commerciale.

Considerata comunque la praticamente totale mancanza d'informazioni su Fear Effect Reinvented in tempi recenti, l'eventuale stop allo sviluppo non sarebbe in fondo una grossa sorpresa. Forever Entertainment continuerà invece a concentrarsi su altri titoli in sviluppo quali Front Mission 2 e 3 Remake, The House of the Dead 2 Remake e Panzer Dragoon II Zwei Remake.