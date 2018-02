Fear the Wolves: annunciato un nuovo Battle Royale dagli autori di Survarium

è lieta di annunciare, un nuovo battle royale in prima persona post-apocalittico realizzato dagli stessi autori di Survarium e S.T.A.L.K.E.R . Il gioco arriverà nel corso del 2018 in accesso anticipato su Steam, per poi approdare in seguito anche su console.

Come da tradizione per i battle royale, Fear the Wolves vedrà un massimo di cento giocatori scontrarsi, da soli o in squadra, su mappe gigantesche ambientate nei territori dilaniati di Chernobyl. Per vincere la partita non bisognerà preoccuparsi solo degli altri sopravvissuti, ma anche delle radiazioni, delle condizioni atmosferiche avverse e delle mostruose creature nate dalla radiazioni.

Focus Home Interactive svelerà nuovi dettagli sul gioco durante l'evento parigino di questo mese dedicato alla sua line up. Fear the Wolves uscirà in Accesso Anticipato su Steam nel corso del 2018, per poi arrivare in seguito anche su Console (le piattaforme non sono state ancora specificate, ma con buone probabilità si tratterà di PS4 e Xbox One).