Fear the Wolves: il Battle Royale degli autori di Survarium si mostra nel primo trailer

Focus Home Interactive ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Fear the Wolves, permettendoci di dare uno sguardo al nuovo Battle Royale di Vostok Games in vista dell'E3 2018. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo l'annuncio del gioco e l'arrivo dei primi screenshot, Focus Home Interactive e Vostok Games sono lieti di mostrare il primo trailer di Fear the Wolves, dando un piccolo antipasto ai giocatori in vista dell'E3 2018, occasione in cui potremo conoscere ulteriori dettagli sul titolo.

Come già dichiarato dagli sviluppatori, il gioco si presenta come un Battle Royale ambientato nelle terre di Chernobyl devastate dalle radiazioni. Le partite multiplayer seguiranno le classiche regole del genere con la partecipazione di ben 100 giocatori, ma questa volta gli utenti dovranno vedersela anche con le minacce dell'ambiente circostante, a partire dalle condizioni atmosferiche avverse e dagli animali mutanti che potranno attaccarci senza preavviso.

Ricordiamo che al momento Fear the Wolves è previsto entro il 2018 su PC in Accesso Anticipato, per poi arrivare in seguito anche su Console (le piattaforme non sono state ancora specificate, ma probabilmente si tratterà di PS4 e Xbox One). Per saperne di più sul titolo, a questo punto, non rimane che attendere l'E3 2018 di Los Angeles.