Fear the Wolves: il Battle Royale degli autori di Survarium si mostra nelle prime immagini

Dopo l'annuncio dello scorso febbraio, Focus Home Interactive ha pubblicato le prime immagini di Fear the Wolves, il nuovo Battle Royale realizzato dallo stesso studio di Survarium. Gli screenshot sono riportati in calce alla notizia.

Come anticipato dagli sviluppatori, Fear the Wolves vuole trasportare le dinamiche dei Battle Royale nei territori dilaniati di Chernobyl, permettendo fino a un massimo di cento giocatori (da soli o in squadra) di scontrarsi all'interno della mappa. Rispetto agli altri esponenti del genere, in questo caso per vincere la partita bisognerà preoccuparsi anche delle minacce ambientali, delle radiazioni, delle condizioni atmosferiche avverse e delle mostruose creature mutanti.

Fear the Wolves uscirà in Accesso Anticipato su Steam nel corso del 2018, per poi arrivare in seguito anche su Console (le piattaforme non sono state ancora specificate, ma probabilmente si tratterà di PlayStation 4 e Xbox One). Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sul gioco in occasione dell'E3 2018 di Los Angeles, vi lasciamo con i primi screenshot proposti a fondo pagina.